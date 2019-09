Vittoria preziosa in rimonta per il Cupello, San Salvo fa 0-0 con il Miglianico

Preziosa vittoria in rimonta per il Cupello che batte il River Chieti con due gol di Pendenza e fa un ulteriore passo in avanti nel raggiungimento di una zona di classifica pià confortevole. Dopo un buon avvio di partita è la squadra teatina a passare in vantaggio, alla mezz'ora del primo tempo, con il gol di Bassi. Il Cupello ci mette meno di dieci minuti a trovare il pari con Pendenza. Poi, nella ripresa, l'attaccante rossoblu è cinico nel trasformare il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara. Al triplice fischio dell'arbitro mister Carlucci e i suoi possono quindi festeggiare per tre punti importanti che mancavano da tempo.

Termina in parità la sfida salvezza tra San Salvo e Miglianico con i biancazzurri che non riescono nell'impresa di ricucire il distacco con il penultimo posto, occupato proprio dal Miglianico e sfruttare la caduta del River Chieti a Cupello. Il San Salvo ci prova a lungo ma non riesce a concretizzar le occasioni da gol avute. Nella seconda metà di gara i sansalvesi devono anche fare i conti con l'inferiorità numerica per l'espulsione di Felice. E, a dieci minuti dal termine, Cialdini salva il risultato respingendo la conclusione ravvicinata di Pizzica. Finisce 0-o con il San Salvo ancorato all'ultimo posto con quattro punti di distacco da Miglianico e River.

La 21ª giornata

Acqua e Sapone - Alba Adriatica 0-2

Capistrello - Penne 0-1

Chieti - Amiternina 1-0

Cupello - River Chieti 2-1

Martinsicuro - Renato Curi Angolana 2-2

Miglianico - San Salvo 0-0

Montorio 88 - Paterno 1-1

Real Giulianova - Spoltore 3-0

Torrese - Sambuceto 1-0

La classifica: 46 Real Giulianova; 41 Chieti; 39 Martinsicuro; 37 Paterno; 36 Torrese; 32 RC Angolana; 31 Acqua e Sapone, Capistrello, Sambuceto; 30 Spoltore; 29 Alba Adriatica; 28 Penne; 24 Cupello; 19 Amiternina; 18 Montorio 88; 15 River Chieti, Miglianico; 11 San Salvo