Tragedia di Rigopiano, si allargano le indagini: altre due persone segnalate alla Procura

Si allargano le indagini sulla tragedia dell'hotel Rigopiano, il resort di Farindola travolto, il 18 gennaio 2017, da una valanga che ha spezzato la vita a 29 persone. Altre 11 furono salvate dai soccorritori.

Con l'ipotesi di omissione d'atti d'ufficio, i carabinieri forestali hanno segnalato alla Procura di Pescara due funzionari pubblici: il responsabile sala operativa 118 e una funzionaria della Prefettura. Lo riferisce l'Ansa, secondo cui "al momento non si hanno riscontri sul fatto che siano o meno nel registro degli indagati. Agli atti stralci di due telefonate, una della funzionaria con l'operatore del 112 dei carabinieri - a generare confusione fu quanto accaduto a Farindola, dove i soccorsi erano intervenuti al mattino in una struttura agricola - l'altra del 118 all'amministratore dell'hotel, secondo cui era tutto a posto, ma al quale non fu espressamente chiesto dove si trovasse e se sapesse nulla di una valanga".