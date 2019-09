"Dove la neve non cade", gli artisti abruzzesi cantano per ricordare le vittime di Rigopiano

Si intitola Dove la neve non cade il brano che i giovani artisti abruzzesi hanno dedicato alle vittime di Rigopiano nell'anniversario della tragedia che ha sconvolto l'Abruzzo e l'Italia intera. A scrivere l'intensa e significativa canzone sono stati Federico Galli e Piero Garone, frontman e chitarrista della band Le Stanze di Federico, che hanno poi coinvolto tanti giovani colleghi, cantanti e musicisti, per incidere tutti insieme questo omaggio alle 29 persone che hanno perso la vita il 18 gennaio 2017 sotto le macerie dell'Hotel Rigopiano.

Negli studi di registrazione della Galli Records, a Miglianico, con Le Stanze di Federico c'erano Miriam Ricordi, Riccardo e Lorenzo Ruiu, Vanesia Band, Dase, Cole, Stabber, Valentina Monica, Patrizio Santo, I 4 Santi, I Buca, Gianni Scognamiglio, Michel Russi, Skizzo Smith, Carol, Peppe Millanta, Elio Depasquale, Laura Di Pancrazio, Rosalinda Santalucia, Luca D'Alesio Metrò Band e Michele Troiano.

"Il senso del brano - spiegano i promotori dell'iniziativa - è soprattutto nelle parole dove la neve non cade. La neve purtroppo quel giorno è caduta, e ha fatto un danno incalcolabile. La neve copre tutto ma non deve coprire i ricordi. Non deve coprire la forza di lottare per ottenere giustizia, non deve coprire la memoria di chi ha perso tutto quel triste pomeriggio del 18 gennaio scorso".