I 10 motivi per visitare l’Abruzzo raccontati dal portale di viaggi della CNN

Viene definita la nuova "destinazione calda" in Italia con 10 motivi per visitarla. Si parla dell'Abruzzo su CNN travel, il portale dedicato ai viaggi del network statunitense, in un articolo pubblicato un paio di giorni fa a firma di Maria Pasquale, autrice italo-australiana che si occupa di viaggi e cibo.

Nel passare in rassegna il meglio che la nostra regione ha da offrire, l'autrice parte, e come darle torto, dalla cucina, per poi proseguire con corsi di cucina, i vini famosi in tutto il mondo, le spiagge idilliache, tra cui è citata, naturalmente, anche Vasto, i bellissimi laghi e sorgenti naturali, le piste da sci e i percorsi da trekking, i borghi medievali, i confetti, eccellenza di Sulmona (luogo in cui ha le origini Maria Pasquale), i ristoranti al top e la Costa dei Trabocchi.

Quello che viene fuori è un racconto appassionato e coinvolgente, accompagnato da belle immagini fotografiche, che ha già attirato l'attenzione di migliaia di lettori di CNN Travel e che rappresente un bel biglietto da visita per l'Abruzzo che, dopo le calamità che l'hanno colpito lo scorso anno, vuole sempre più puntare sul turismo attirando visitatori dal resto del Paese e, soprattutto, da oltreconfine.

