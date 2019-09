Rigopiano, i parenti delle vittime a colloquio con Mattarella e Gentiloni

In pullman a Roma. Destinazione: il Quirinale. Saranno ricevuti oggi dal president edella Repubblica, Sergio Mattarella, e dal presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, i familiari delle 29 persone morte un anno fa sotto le macerie dell'hotel Rigopiano di Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che si è staccata dal monte Siella, nel Parco del Gran Sasso.

Sono loro stessi ad annunciarlo sulla pagina Facebook Rigopiano, in attesa del fiore: "Il Comitato Vittime di Rigopiano, è in viaggio per Roma, su invito del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Gentiloni, con l’intenzione di poter esporre i problemi che i parenti delle vittime devono affrontare quotidianamente e non per ricevere solo parole di cordoglio".