Il Soccorso Alpino ricorda le vittime dell’elicottero del 118 caduto un anno fa a Campo Felice

Un anno fa l'elicottero del 118 che si era alzato da L'Aquila per prestare soccorso ad uno sciatore infortunato cadde sul Monte Cefalone, nei pressi di Campo Felice, provocando la morte delle sei persone dell'equipaggio, Valter Bucci (medico rianimatore), Davide De Carolis (tecnico dell'elisoccorso), Giuseppe Serpetti, Mario Matrella (verricellista), Gianmarco Zavoli (pilota) ed Ettore Palanca, lo sciatore ferito e caricato a bordo.



Questa mattina, per ricordare quei terribili momenti, i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico, insieme anche a Paolo Boccabella, presidente dei Corridori del Cielo, sono saliti con gli sci fino al Fontanile, il monumento inaugurato lo scorso 24 giugno su monte Cefalone, nel luogo esatto dell’incidente dove ci sono state la benedizione di Don Claudio e del cappellano militare ed un momento di preghiera.

Alle ore 11,30, presso la Basilica di Santa Maria di Collemaggio a L’Aquila, è stata poi celebrata una solenne cerimonia religiosa, officiata da S.E. Mons. Giuseppe Petrocchi, alla quale hanno partecipato i familiari delle vittime, i rappresentanti della politica locale e un nutrito numero di cittadini.

Nel pomeriggio, nel Polo Didattico Blocco 11 dell’Università dell’Aquila, si è tenuto il convegno dal titolo “Emergenza sanitaria in montagna”, Primo Memorial “Ai Caduti di Monte Cefalone”. Si è discusso dell’intervento del Soccorso Alpino a Rigopiano, ma anche dell’impegno di quei giorni dell’equipaggio dell’elicottero, senza tralasciare le problematiche legali spesso connesse agli interventi in ambiente impervio. Gianfranco Gallese, medico del Soccorso Alpino ed ex presidente del Corpo, ha inoltre tracciato una cronistoria dei medici del Cnsas, evidenziando la distanza da un passato, in cui i medici del Soccorso dovevano innanzitutto essere dei bravi alpinisti, e un presente, in cui alle capacità tecniche del medico del Soccorso si affianca l’impegno dell’elicottero, indispensabile per la riduzione dei tempi di intervento.

A suggellare il convegno, un momento di grande emozione. Lo zaino di Valter Bucci, il medico del Soccorso Alpino che lo scorso 24 gennaio ha perso la vita nell’incidente, è passato in consegna a Domenico Totani, giovane medico che per ultimo è entrato a far parte del Corpo.

Alle 19,00, dagli impianti sciistici di Campo Felice, è partita la fiaccolata organizzata dalla Stazione dell’Aquila del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.