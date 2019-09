Giacche contraffatte sequestrate, la Guardia di Finanza le dona ai bisognosi

Giacche contraffatte e sequestrate dalla Guardia di Finanza donate ai bisognosi. È quanto accaduto a Pescara dove le fiamme gialle del comando provinciale hanno potuto donare alla Caritas diocesana la merce sequestrata ai venditori abusivi.

"Il vestiario - spiega una nota della GdF - è stato sottratto al mercato illegale nel corso di recenti interventi eseguiti dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara e che, successivamente, l'autorità giudiziaria ha confiscato avendone accertato i segni di contraffazione delle griffes".

I finanzieri hanno quindi chiesto all'autorità giudiziaria di poter devolvere in beneficenza la merce per fini sociali. E così, dopo aver riosso i marchi contraffatti, i giubbotti sono stati consegnati ai volontari della Caritas che provvederanno a distribuirli "a persone indigenti per migliorarne la qualità di vita e per proteggersi dalla rigidità e dalle intemperie climatiche della stagione invernale".

Con questa iniziativa si "ha l'espressione del costante impegno del corpo a favore della collettività per la quale, oltre alla lotta ad ogni forma di criminalità economico-finanziaria, trovano spazio iniziative benefiche volte ad assicurare la vicinanza della Guardia di Finanza ai più bisognosi".