Incidente in un impianto di frantumazione, muore 53enne

Un uomo di Capistrello, R.D.M. di 53 anni, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda del territorio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso. Dai primi accertamenti, l'uomo sarebbe deceduto dopo essere finito in un impianto di frantumazione. Al momento i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo stanno eseguendo i rilievi utili a ricostruire l'accaduto.

Ansa