Indennizzi, agricoltori denunciano assessore regionale. Castaldi attacca il Pd

"Come in una sorta di vasi comunicanti, i soldi, se arrivano a chi non ne ha diritto, non giungono a coloro che i danni li hanno subiti per davvero. Ed è per questo rischio che alcuni degli esclusi hanno chiesto l'intervento del procuratore Di Florio". Così Gianluca Castaldi, senatore del Movimento 5 Stelle, commenta la notizia riguardante i "sedici agricoltori che hanno denunciato l'assessore all'Agricoltura della Regione Abruzzo, Dino Pepe, chiedendo che si faccia luce sugli indennizzi per gli allagamenti di due anni fa: oltre quattro milioni di euro stanziati, di cui un milione nella provincia di Chieti".

Secondo Castaldi, "c'è un fondato sospetto che parte del denaro pubblico finisca nelle tasche di chi non ha subito danni. Ed è dimostrabile", sostiene il senatore pentastellato, che lancia un messaggio elettorale agli agricoltori: "Dino Pepe, l'assessore a capo degli uffici che li hanno esclusi dagli indennizzi, è candidato nelle liste del Partito democratico alle elezioni per la Camera dei deputati".