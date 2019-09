La Vasto Basket strapazza il Basketball Teramo: i biancorossi vincono 78-39

La BCC Ge.Vi.Vasto Basket strapazza il Basketball Teramo e continua a viaggiare in testa al campionato di serie C silver. Gli uomini di coach Gesmundo si è imposta con il netto punteggio di 78-39 con una seconda parte di gara in cui è emersa la differenza di caratura tra le due formazioni. I biancorossi sono partiti con il quintetto formato da Dipierro, Marino, Peric, Pace e Oluic e, dopo aver subito la tripla di Scavongelli, hanno iniziato a macinare punti, con un buon impatto sulla partita di Marino e Oluic, prendendo subito vantaggio e chiudendo il primo quarto sul 15-8. Nel secondo quarto la situazione è rimasta pressochè invariata, con la Vasto Basket che è riuscita ad andare negli spogliatoi avanti di otto, sul 33-25.

È nel secondo tempo che Ierbs e compagni costruiscono la loro schiacciante vittoria, con un terzo quarto in cui i padroni di casa mettono a segno solo 2 punti mentre i vastesi ben 23, con il solito Oluic (14 punti per lui) scalzato nel ruolo di top scorer da Peluso (16 punti a referto). E così nell'ultimo quarto la squadra vastese può agevolmente controllare la partita con coach Gesmundo che ruota tutti gli uomini a sua disposizione ed il punteggio che si incrementa fino al 78-39 segnato dal tabellone alla sirena finale.

Riscattata così la sconfitta di una settimana fa a Termoli e altri due punti in classifica che permettono alla squadra del presidente Spadaccini di restare in testa al campionato di serie C silver a 3 giornate dal termine della prima fase. Dopo due trasferte consecutive la Vasto Basket domenica prossima tornerà a giocare tra le mura amiche del PalaBCC contro il Torre Spes.

Basketball Teramo - Vasto Basket 39-78

Teramo:Caternacci 2, Scarnecchia 2, De Sanctis 0, Cantatore 2, Scavongelli 12, Antonini 2, De Luca 0, Di Attilio 0, Pecorale 0, Piersanti 7, Di Francesco 6, Valento 2. Coach: Vitelli

Vasto Basket: Pace 11, Flocco 4, De Lellis 2, Dipierro 6, Marino 10, Di Tizio 11, Di Rosso 2, Ierbs 2, Oluic 14, Peluso 16, D'Annunzio 0, Peric 0. Coach: Gesmundo