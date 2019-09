Lista esclusa, Destre Unite/Forconi: ricorso al Tar

Contro l'eslusione delle liste dalle elezioni politiche del 4 marzo, il raggruppamento Destre Unite/Forconi ricorre alla magistratura amministrativa.

"Stiamo predisponendo il ricorso al Tar del Lazio contro la ricusazione della lista Destre Unite/Forconi in varie regioni d’Italia", annuncia il segretario organizzativo nazionale e coordinatore abruzzese del movimento dei Forconi, Antonio Turdò.

"Dopo l’approvazione ed accettazione delle liste in Calabria e Emilia Romagna, in altre regioni le medesime non sono state approvate".