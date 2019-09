"10 volte meglio" vince il ricorso: riammessi i candidati abruzzesi

"Alle elezioni del 4 marzo anche l’Abruzzo potrà essere parte del progetto politico di 10 Volte Meglio. Il nuovo gruppo ha infatti vinto il ricorso presentato per la verifica delle firme raccolte nelle scorse settimane, ed è stato quindi ammesso al voto". Il movimento, che si affaccia per la prima volta in una campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento, ha vinto la sua battaglia legale.

"Saremo quindi una delle possibili scelte per almeno la metà degli italiani, anche se purtroppo il nostro simbolo non sarà presente in varie circoscrizioni della penisola, perché nonostante l’impegno dei simpatizzanti al lavoro nei collegi non sempre la raccolta è andata a buon fine raggiungendo la soglia prevista, per i meccanismi della legge elettorale e lo scarso tempo messo a disposizione.

Nelle due circoscrizioni abruzzesi, L’Aquila e Pescara, 10 Volte meglio sarà quindi presente con i suoi candidati: [TUTTI I NOMI]

A livello nazionale sono state raccolte in soli due weekend oltre 28 mila firme, segno di un forte interesse di quella larga parte dell’elettorato che cerca un’alternativa per il Paese. Così tanto supporto in così pochi giorni ci ha dimostrato che stiamo facendo ciò che la maggioranza degli italiani si aspettava.

La corsa del gruppo politico 10 Volte Meglio per trasformare l’Italia è appena cominciata e da oggi proseguirà in numerose regioni da Nord a Sud. I simpatizzanti e tutti gli italiani che grazie al nostro progetto per il futuro stanno ritrovando la voglia di votare dopo anni di disinteresse possono continuare a seguirci e a supportarci sui nostri canali social e sul sito www.diecivoltemeglio.it".