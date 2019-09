Le priorità di "10 Volte Meglio": lavoro, educazione, cultura e merito

“Quello che più ci colpisce è la mancanza di fiducia nel futuro da parte dei giovani: vogliamo provare ad essere la risposta ai dubbi e la scintilla per far ripartire il fuoco della speranza”. Così Alessandra Priante, aquilana, che si occupa di relazioni internazionali del turismo al Mibact, e candidata in Abruzzo (collegio maggioritario L'Aquila-Marsica), del neo partito “Dieci Volte Meglio” che si presenta anche in Abruzzo. “Metteremo al centro delle nostre azioni e delle nostre linee guida le persone, - aggiunge Priante - perché crediamo che sia prioritaria anche la ricerca della felicità, puntando su educazione, cultura e merito”. I candidati abruzzesi alla Camera sono: Collegio maggioritario (coalizione) L’Aquila – Marsica: Alessandra Priante; Teramo: Danilo Di Domizio; Pescara: Fabio Blasioli; Chieti-Sulmona: Antonio Marsibilio; Lanciano -Vasto: Cristina Pacifico. Collegio Proporzionale Chieti-Pescara: Fabio Blasioli, Antonio Marsibilio; L’Aquila -Teramo: Cristina Pacifico Danilo Di Domizio.

“Dieci Volte Meglio – sottolineano i candidati - perché ci siamo dati dieci anni di tempo per poter provare a cambiare e a costruire qualcosa di nuovo e di diverso, ma anche perché crediamo che tutto quello che c'è oggi abbia anche potenziale dieci. Fra i nostri obiettivi, quello prioritario è la creazione di posti di lavoro, puntando sulla crescita di settori quali energie e ambiente e digitale, turismo e imprese. Riteniamo fondamentale la digitalizzazione”.

“Il nostro – aggiungono - è un progetto reale, tangibile, ambizioso, che mette al centro l’essere umano e il suo genio e parte dalle idee, dai cittadini, dalla tecnologia, dai sognatori e da chi conosce l’arte del 'fare', da chi non si arrende, da chi non lascia l’Italia ma anche da chi vuole tornare; dalla voglia di creare e di mettersi in gioco, dalla 'fame' di trasformazione. La politica attuale ignora gli italiani e le loro speranze. Non porta benessere né sviluppo. E' il momento di un cambiamento profondo”. Dall'innovazione al Piano per il Sud, alla valorizzazione delle risorse turistiche, alle politiche ambientali ed energetiche, alle tecnologie emergenti: questi gli ambiti in cui “Dieci Volte Meglio” vuole concretamente agire.

