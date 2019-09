Spacciava nella sua abitazione, arrestato 28enne albanese

Uno spacciatore albanese di 28 anni è stato arrestato la notte scorsa nella sua abitazione di Spoltore dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Chieti.

I militari, agli ordini del maggiore Marcello D'Alesio, "dopo aver accertato uno strano via vai di giovani presso l’abitazione dell’albanese, hanno proceduto al controllo di alcuni clienti, trovandoli in possesso di alcune dosi di cocaina. È qui che è scattata l’operazione, nel corso della quale i carabinieri, dopo essere riusciti ad irrompere all’interno dell’abitazione dell’albanese, hanno proceduto di iniziativa ad una mirata perquisizione locale, rinvenendo 6 grammi di cocaina e 100 grammi di marijuana pronta allo spaccio, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, il tutto sottoposto a sequestro".

L’arrestato, N.E., 28enne albanese già noto alle forze dell'ordine e nullafacente, residente a Spoltore, al termine delle formalità di rito è stato sottoposto alla detenzione domiciliare, in attesa del giudizio con rito direttissimo.