Previsioni avverse: per due giorni stop dalla Prefettura ai mezzi pesanti

"Il Prefetto di Chieti, viste le condizioni meteorologiche avverse in atto preannunciate dal Dipartimento della Protezione Civile e dalla Regione Abruzzo, ha emesso un decreto, con cui è interdetto il traffico su tutte le strade extraurbane, nei tratti compresi nel territorio della provincia di Chieti, compresi i tratti autostradali ricadenti nel territorio di questa provincia, a partire dalle ore 22 di domenica 25 febbraio 2018 e fino alle ore 24 di martedì 27 febbraio 2018, e comunque fino a cessate esigenze, dei veicoli e dei complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, ad eccezione dei mezzi utilizzati per interventi di emergenza, per esigenze di soccorso, di protezione civile e di tutela dell’ambiente, di manutenzione stradale ed impiegati in servizi di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani, per trasporto carburanti e derrate alimentari deperibili".

È quanto specificato nella nota di Giovanni Giove, dirigente della Prefettura di Chieti, coordinatore del COV. Durante l'ondata di maltempo dell'anno scorso i tir restarono bloccati sulla Statale 16 per decine di ore [LEGGI].