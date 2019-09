A San Giovanni Teatino l’evento su ’Industria 4.0 - Dalla teoria alla pratica’

Il 2 marzo 2018 alle ore 17:00 presso la sede di Pasquarelli Auto di San Giovanni Teatino si svolgerà l'evento Industria 4.0 dalla teoria alla pratica, organizzato dallo Studio Legale & Tributario SLT di Pescara, specializzato nella consulenza legale e commerciale alle imprese con la partecipazione di SmartDataSystem, azienda che opera da oltre 10 anni nel mondo dell’Internet of Things e dell’Industria 4.0.

"L’evento, rivolto alle imprese e ai professionisti che operano a loro fianco, rappresenta un momento di approfondimento di un tema di grande attualità sia per la rilevanza delle riforme normative che sono poste a suo fondamento sia per i risvolti tecnici che esso ha sull’operatività concreta delle aziende: si pensi alle tecniche informatizzate di gestione e controllo dei processi aziendali – ha sottolineato l’avvocato Marco Di Rito, socio Fondatore dello Studio SLT - L’Industria 4.0 rappresenta, infatti, un processo di digitalizzazione dell’attività d’impresa che, rinnovando la catena del valore, cambia non solo il modo di lavorare ma anche la natura delle organizzazioni".

Durante l’incontro verranno illustrate, dai professionisti dello Studio SLT, le misure normative previste dal Piano nazionale Industria 4.0 atte a favorire lo sviluppo tecnologico e l’innovazione delle imprese, l’ampliamento dei canali di finanziamento, l’incremento degli investimenti e una maggiore flessibilità nel mondo del lavoro; verranno, inoltre, trattati i Tech Trend al centro della nuova rivoluzione digitale grazie all’intervento della SmartDataSystem, azienda specializzata nel progettare e implementare soluzioni nel settore dell’ Internet of Things con Headquarter a Barcellona e uffici a Pescara e in America Latina."