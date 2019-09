Colletti (M5S): "Si faccia commissione parlamentare sul fallimento di Carichieti"

"Fare luce su quello che è accaduto qui in Abruzzo negli ultimi 15-20 anni sulla vicenda Carichieti" e, in particolare, "sul perché la Carichieti è stata fatta fallire". A chiedere una commissione d'inchiesta parlamentare sul fallimento della Carichieti è il deputato uscente di M5S, Andrea Colletti, candidato alla Camera.

"Riteniamo indispensabile - ha sottolineato Colletti - fare una commissione d'inchiesta parlamentare che faccia luce su questa vicenda, togliendo anche qualche secretazione, e che finalmente, come cittadini abruzzesi, come correntisti di Carichieti che ci hanno perso dei soldi, possiamo conoscere cosa è successo in questa storia, in questo spaccato d'Abruzzo degli ultimi 20 anni".

(Ansa)