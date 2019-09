Abruzzo, i risultati in tempo reale: vola M5S, crolla il Pd

I RISULTATI DELLE ELEZIONI - GUARDA

15,44 - Un seggio a testa, nei collegi uninominali del Senato, a M5S e centrodestra. Cinque Stelle di aggiudica il collegio 1 con Primo Di Nicola che stacca di oltre 6 punti la forzista Antonella Di Nino, e Gaetano Quagliariello del centrodestra che vince la sfida con Emanuela Papola del Movimento 5 Stelle: 39,33% contro 36,96%.

15,15 - Nei collegi uninominali eletti alla Camera quattro candidati del Movimento 5 Stelle - Daniele Del Grosso (Chieti), Andrea Colletti (Pescara), Carmela Grippa (Vasto-Lanciano) e Antonio Zennaro (Teramo) - e Antonio Martino del centrodestra.

13.50 - Daniele Del Grosso si conferma deputato: con il 41,2% (54858 voti) vince la competizione nel collegio uninominale di Chieti.

13,35 - "Il risultato del Pd e del centrosinistra in Abruzzo è stato più negativo di quelle che potevano essere le previsioni e del risultato nel Paese, e per questo credo che il presidente della Regione D'Alfonso abbia un'unica strada, quella delle dimissioni, per lanciare un segnale di serietà dopo la sconfitta, dando dimostrazione di umiltà e di coerenza di fronte a questi risultati". Donato Di Matteo, assessore regionale della Giunta D'Alfonso, chiede al governatore di fare un passo indietro.

Secondo Di Matteo, che a gennaio ha lasciato il Pd, "questo è il risultato figlio di chi ha governato con arroganza la Regione. È stata sbagliata l'impostazione, perché non si capito qual è il ruolo dell'amministratore regionale e oggi ne paghiamo le conseguenze con una sciagura a livello politico".

13,30 - Riepilogo regionale Camera Abruzzo (1593 sezioni su 1639): Movimento 5 Stelle 39,5%; centrodestra 36,2% (Forza Italia, 14,7%, Lega 14,1%, Fratelli d'Italia 5,1%, Noi con l'Italia-Udc 2,3%), centrosinistra 17,3% (Pd 14,1%, +Europa con Emma Bonino 1,9%, Civica Popolare 1%, Insieme 0,5%), Liberi e Uguali 2,5%.

13 - Camera dei deputati, nel collegio uninominale di Pescara vince Andrea Colletti, confermato deputato con 67.001 voti, il 41,3%: per il deputato uscente del M5S si tratta di un notevole successo personale. L'avvocato di Montesilvano (Pescara) ha staccato Guerino Testa di quasi 12 mila voti (34,1%). Al terzo posto la candidata del centrosinistra Allegrino che ha raccolto il 17,1%, sotto al 3% Leu e 1,6% per Potere al Popolo.

11 - Nel collegio maggioritario di Pescara si profila un'affermazione del Movimento 5 Stelle con Andrea Colletti che stacca di nuovo il biglietto per la Camera con in 38,4%, quattro punti in più del candidato del centrodestra, Guerino Testa.

9,45 - Nei 7 collegi uninominali abruzzesi la partita è tra centrodestra e M5S. Crollo del centrosinistra. Movimento 5 Stelle in vantaggio in cinque collegi con Carmela Grippa, Primo Di Nicola, Antonio Zennaro, Andrea Colletti, Daniele Del Grosso. Centrodestra in vantaggio negli altri due con Antonio Martino e Gaetano Quagliariello.

7.30 - Inizia a delinearsi uno scenario nei risultati di Camera e Senato dove c'è il Movimento 5 Stelle in testa con un paio di punti percentuali sulla coalizione di centrodestra. Più indietro la coalizione di centrosinistra.

4 - Camera, collegio proporzionale Abruzzo 1 (Pescara-Chieti-Valle Peligna), 125 sezioni su 918: M5S 37,2%, Forza Italia 15,31, Lega 12,65%, Fratelli d'Italia 5,10%, Noi con l'Italia-Udc 1,27%, Pd 16,50%, +Europa 2,07%, Civica Popolare-Lorenzin 1,45%, Insieme 0,44%, Liberi e Uguali 2,77%, Potere al Popolo 1,74%, Casapound 1,07%, Il Popolo della Famiglia 0,79%, Partito comunista 0,54%, Italia agli Italiani 0,47%, 10 volte meglio 0,26, Partito Valore Umano 0,15%.

2,49 - Senato Abruzzo: M5S 33,73%, centrodestra 40,17%, centrosinistra 18,81%.

1,23 - Senato, terza proiezione nazionale (copertura 70% del campione): M5S 32,3%, Pd 18,9%, Lega 17,5%, Forza Italia 14,5%, FdI 4,1%, Liberi e Uguali 3,3%.

00,32 - Senato, seconda proiezione nazionale diffusa da La7 su una copertura del 40% del campione: M5S 33,6%, Pd 18,3%, Lega 17,4%, Forza Italia 14,1%, Liberi e Uguali 3,3%.

00,19 - Affluenza in Abruzzo, 270 sezioni su 305: 75,22%.

00,02 - Prima proiezione su voti reali (12%) diffusa da La7: M5S 33,1%, Pd 18,7%, Lega 17,3%, Forza Italia 14,01%.

23,48 - Affluenza in Abruzzo, 213 sezioni su 305: 75,38%.

23,42 - Affluenza in Abruzzo, 147 sezioni su 305: 75,08%.

23,25 - Ancora parziali i dati sull'affluenza in Abruzzo: 74,29% in 147 sezioni su 305.

23,15 - Movimento cinque stelle primo partito, centrodestra avanti e Pd in calo. E' quanto emerge dai primi exit poll diffusi da Opinio per la Rai.

Questi i primi dati. Nel centrodestra Forza Italia 12,5-15,5%; Lega: 12,5-15,5%; FdI 3,5-5,5%; Noi per l'Italia 1-3%. Totale 33-36%.

Nel centrosinistra Pd: 20-23%; +Europa 2-4%; Insieme 0-2%; Civica Popolare 0-2%. Centrosinistra: 25,5-28,5%

Movimento 5 Stelle: 29,5-32,5%.

Liberi e Uguali: 3-5%.

22 - Nei capoluoghi di provincia, affluenza alle 19 del 61,08% a L'Aquila; del 61,30% a Pescara; del 62,48 a Chieti; del 63,15 a Teramo.

Ore 19,30 -In corso la raccolta dei dati relativi all'affluenza: i primi numeri ufficiali del Ministero dell'Interno evidenziano che alle 19 in Abruzzo ha votato oltre il 60% degli aventi diritto: 61,29%. Un dato superiore alla media nazionale del 58,44%.

L'affluenza nelle province: nei 104 comuni della provincia di Chieti, l' affluenza alle 19 è stata del 61,01% (alle 12 del 19,49); nei 108 comuni della provincia dell'Aquila del 60,86% (alle 12 del 18,58); nei 46 comuni della provincia di Pescara, alle 19, affluenza del 61,65% (19,86% alle 12); nei 47 comuni della provincia di Teramo il 61,70% (19,52 alle 12).

Affluenza alle 12 - Affluenza alla Camera in Abruzzo alle ore 12: 19,38%, in linea col dato nazionale del 19,38%.

L'affluenza nelle quattro province: Chieti 19,60%, Pescara, 19,86%, L'Aquila 18,58%, Teramo 19,52%.

Election day - Italiani al voto dalle 7 alle 23 di oggi per le elezioni politiche. Sono 46.604.925, di cui 22.430.202 maschi e 24.174.723 femmine, gli elettori per la Camera dei deputati; per il Senato il numero degli aventi diritto al voto scende a 42.871.428, di cui 20.509.631 maschi e 22.361.797 femmine, perché per votare è necessario aver compiuto i 25 anni. Eleggeranno 618 deputati (altri 12 vengono eletti all'estero) e 309 senatori (altri 6 vengono eletti all'estero). Le sezioni elettorali sono 61.552.



Coloro che hanno smarrito la tessera possono recarsi negli uffici comunali per chiederne un duplicato.

L'affluenza alle urne verrà rilevata alle 12, alle 19 e, infine, alle 23 per il dato definitivo.

Abruzzo - Sono un milione 45 mila e 163 gli elettori abruzzesi, in prevalenza donne (538.999) rispetto agli uomini (506.164). Gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale.