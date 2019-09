Cadavere di un 35enne ritrovato in un canale, indagano i carabinieri

Il cadavere di un trentacinquenne di origini albanesi è stato ritrovato nella notte a Paganica. Il corpo senza vita di E.P., operaio edile, si trovava in un canale irriguo che si dirama dal fiume Vera.

La moglie del giovane ne avrebbe denunciato ieri la scomparsa. Sul posto, per i necessari rilievi, si sono portati i carabinieri della Stazione di Paganica e i loro colleghi dell'Aquila. Gli investigatori hanno avviato un'inchiesta per risalire alle cause della morte e agli eventuali responsabili.

L'ipotesi più accreditata sarebbe quella dell'incidente stradale: il 35enne sarebbe stato investito da un'auto e sbalzato fuori strada. Una pista che i militari la magistratura stanno verificando.