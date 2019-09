Cadavere ritrovato tra gli arbusti alla periferia di Pescara: 29enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Un 29enne di Spoltore, Alessandro Neri, è stato trovato morto nel pomeriggio alla periferia di Pescara: secondo i carabinieri, che indagano sull'accaduto, si tratta di un omicidio. Il ragazzo è stato colpito da almeno un colpo di arma da fuoco al torace. La posizione in cui è stato trovato il corpo tra alcuni arbusti nei pressi di un corso d'acqua, si apprende da fonti investigative, sarebbe incompatibile con il suicidio. I familiari avevano denunciato la scomparsa del giovane lunedì scorso.

Il corpo è stato ritrovato dai cani molecolari dopo che il segnale del telefono cellulare del giovane è stato individuato nell'area di Fosso Vallelunga, alla periferia di Pescara.

Secondo quanto apprende l'ANSA, le operazioni di recupero del cadavere si sono rivelate molto complicate. Sul posto sono arrivati nel frattempo molti amici del giovane. Neri era scomparso lunedì pomeriggio. Dopo la denuncia della madre del giovane sono partite le indagini, e contestualmente le ricerche da parte delle forze dell'ordine. Ieri era stata trovata parcheggiata in centro a Pescara la Cinquecento rossa con cui il ragazzo sarebbe arrivato in città. L'auto era stata presa in consegna dagli investigatori.