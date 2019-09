La Vasto Basket a Pescara cede nell’ultimo quarto e perde 74-68

Seconda sconfitta su tre partite giocate per la BCC Ge.Vi. Vasto Basket nella fase a orologio del campionato di serie C silver. I biancorossi, nella sfida esterna in casa del Pescara Basket, fanno tutto bene per tre quarti salvo poi crollare negli ultimi e decisivi dieci minuti. Ierbs e compagni, infatti, vanno avanti già nel primo quarto, chiuso 22-17. È ancora la Vasto Basket a condurre nel secondo parziale con il 47-34 di fine secondo quarto.

I vastesi riescono a conservare il loro vantaggio anche nel terzo quarto, 59-49, prima degli ultimi dieci minuti che sembrano stregati per gli uomini di coach Gesmundo che subiscono un parziale di 25-9 dai pescaresi che così conquistano la vittoria. Mentre il Magic Chieti continua la sua marcia spedita in testa alla classifica si infiamma ora la lotta tra le altre formazioni a caccia di un buon posizionamento nei playoff.

La Vasto Basket, che in queste settimane è bersagliata dagli infortuni, ora deve stringere i denti e rimediare a questa battuta d'arresto esterna già da domenica prossima tra le mura amiche del PalaBCC quando arriverà la temibile Pallacanestro Silvi e poi nella sfida di mercoledì 23 marzo a Teramo.

Pescara Basket - Vasto Basket 74-68

Pescara: Di Giorgio 12, Marino 0, Toro ne, Faragalli 7, Facciola 4, Guerra 14, Boscherini 5, Di Giovanni 3, Ricci ne, Veglio 0, Masciopinto 32, Malkic 7. Coach: Di Tommaso

Vasto Basket: Pace 17, Stefano 0, Flocco 0, D’Annunzio 0, Dipierro 4, Marino 2, Di Tizio 7, Di Rosso 2, Ierbs 0, Oluic 24, Peluso 11, De Lellis 1. Coach: Gesmundo