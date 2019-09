Ubriachi alla guida: un incidente e 10 patenti ritirate, il bilancio dell’ultima notte

10 patenti ritirate per il tasso alcolemico superiore ai limiti e un incidente provocato da un giovane in stato di alterazione alcolica. È il bilancio dell'ultima notte sulle strade della Provincia.

La polizia stradale di Chieti e quella del distaccamento di Lanciano coordinati dal commissario Capo Fabio Polichetti hanno sottoposto a controlli un centinaio di vetture guidate soprattutto da giovanissimi dai 20 ai 30 anni.

L'episodio più grave si è verificato sull'Asse Attrezzato di Chieti dove – verso l'1.30 – gli agenti della stradale si sono ritrovati una Opel Corsa che, in maniera del tutto autonoma, aveva perso il controllo andando ad urtare violentemente contro il guard rail. Alla guida c'era un ragazzo residente a Chieti il quale è apparso subito in evidente stato di alterazione alcolica con diversa bottiglie di alcol ritrovate all’interno dell’autovettura. Trasportato in ospedale, è stato sottoposto ai dovuto accertamenti per verificare lo stato di alcolemia e/o l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti.

PATENTI RITIRATE - "Al termine del servizio specifico – dicono dalla sezione della polizia stradale di Chieti – sono state ritirate, immediatamente sul posto, ben 10 patenti ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilomentro, tra questi ben sette avevano un tasso alcolico superiore alle 0,80 g/l, con conseguente denuncia penale all’autorità giudiziaria.

In particolare intorno alle ore 04.30 è stato intimato l’alt ad un’autovettura a bordo della quale si trovava un ragazzo di 27 anni residente in provincia, agli occhi degli agenti è subito apparso in evidente stato di ebbrezza, sottoposto alla prova con etilometro è risultato un tasso alcolico di oltre quattro volte il limite consentito dalla legge: 2,32. Severissime le sanzione a cui andrà incontro: sospensione della patente di guida per oltre un anno, perdita di 10 punti dalla patente e denuncia all’autorità giudiziaria".