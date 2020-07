Cobas: domani sciopero in tutti gli stabilimenti Fca

"Sciopero di otto ore per tutti i turni di lavoro di venerdì 23 marzo 2018 per tutte le realtà produttive afferenti gli stabilimenti Fca Italy Spa in Italia". I Cobas indicono lo sciopero in tutte le fabbriche del gruppo torinese. Gli iscritti di Cobas lavoro privato e Confederazione Cobas incroceranno le braccia domani.

"Lo sciopero è indetto contro la politica Fiat di disinvestimento e di chiusura di importanti realtà produttive, contro la emergente mancanza di prospettive e possibilità di avvio alla terminazione di importanti stabilimenti quali Torino Mirafiori e Pomigliano; contro la gestione aziendale degli ammortizzatori sociali e la mancata applicazione della rotazione; lo sciopero è indetto per la salvaguardia del posto di lavoro di migliaia di addetti negli stabilimenti Fca e nell’indotto e contro l’accanimento a scaricare sui lavoratori tutti i costi delle scelte politiche aziendali e delle speculazioni finanziarie".