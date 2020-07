Moto si schianta contro un palo, muore trentanovenne

Pasquetta funestata da un tragico indicente stradale in Abruzzo.

Un 39enne di Ortona, Andrea Verna, è morto oggi pomeriggio al Lido Riccio di Ortona.

In base a una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista stava viaggiando sulla statale 16 in sella alla sua Yamaha 800 quando, per cause che i carabinieri stanno accertando, ha perso il controllo della moto e si è schiantato contro un palo dell'illuminazione.

Sul posto un'ambulanza del 118, ma non c'è stato nulla da fare. Nell'impatto, l'uomo ha perso la vita.