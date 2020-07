Alla guida dopo aver assunto alcol e cocaina, denunciato 24enne di Chieti

Otto patenti ritirate per altrettente persone risultate positive all'alcol test la scorsa notte a Chieti dove la polizia stradale di Chieti ha messo in campo una massiccia operazione di controllo sulle strade. Gli uomini del comando teatino, con i rinforzi dei Distaccamenti di Lanciano e Vasto, hanno operato con 5 pattuglie "attuando mirati e specifici controlli lungo le maggiori arterie di Chieti, volti a prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’influenza degli stupefacenti (una delle cause principali di incidenti stradali). Il servizio è stato svolto congiuntamente al personale sanitario della Questura di Chieti ai fini dell’accertamento dello stato di alterazione da sostanze stupefacenti".

Oltre cento le persone sottoposte alla prova dell'etilometro e ai test della droga. "I risultati emersi sono alquanto preoccupanti - spiega una nota del comado provinciale - e fanno emergere una elevata percentuale di persone, soprattutto giovanissimi dai 20 ai 30 anni, che si mettono alla guida in stato di ebbrezza alcolica e dopo aver assunto sostanze stupefacenti".

Al termine del servizio specifico sono state ritirate, immediatamente sul posto, ben 8 patenti ad altrettanti automobilisti risultati positivi alla prova con l’etilometro, tra questi ben 4 avevano un tasso alcolico più del doppio rispetto al limite consentito, con conseguente ritiro della patente di guida e denuncia penale all’Autorità Giudiziaria.

"Intorno alle ore 2 - riferisce il Comandante della Polstrada che ha coordinato le operazioni - veniva intimato l’alt ad un’autovettura condotta da un ragazzo di 24 anni residente a Chieti, sottoposto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso di ben 0,80, sottoposto al drug test, per accertare la recente assunzione di sostanze stupefacenti è risultato positivo anche alle droga, e in particolar modo alla cocaina. Severissime le sanzioni a cui andrà incontro, denuncia penale all’Autorità giudiziaria, multa di oltre 2000 euro e sospensione della patente di guida per oltre 1 anno.

Positiva all’alcol test, con un tasso di 0,66 g/l anche una ragazza neo patentata (per i quali la legge prevede tolleranza zero), per lei multa di oltre 700 euro e perdita di 20 punti dalla patente".