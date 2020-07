BikersProFenice: l’evento del Rotary per raccogliere fondi per la ricostruzione post sisma

Sabato 2 giugno 2018, ad Anversa degli Abruzzi nella Riserva Naturale delle Gole del Sagittario, il Rotary International organizza in collaborazione con il Rotary District 2090 un motoraduno denominato #BikersProFenice per raccogliere fondi in favore della ricostruzione post sisma del centro Italia.

La quota di partecipazione è di 10 (dieci) euro e l'intero ricavato sarà devoluto per la realizzazione del "Progetto Fenice" in favore delle popolazioni colpite duramente dal terremoto (maggiori info sul progetto qui: www.rotary2090.it/progetto-fenice).

“Sarà una giornata di festa, di amicizia e di solidarietà – sottolinea Christian Lalla, organizzatore dell’evento e presidente del Rotary Club Vasto. Insieme alle nostre moto porteremo nel cuore dell’Abruzzo un messaggio concreto di fiducia e di speranza. Il motoraduno è aperto a tutti gli appassionati delle due ruote e ci aspettiamo una partecipazione significativa per continuare a mantenere accesi i riflettori sulla ricostruzione e il futuro dei nostri territori”.

Il programma della giornata è consultabile sulla pagina FB dell’evento a questo indirizzo http://gat.to/aky-x per maggiori informazioni ed iscrizioni è possibile inviare una mail a info@spindoctoring.it oppure scrivere un messaggio wapp a questo numero +39.328.4895721. #bikersprofenice è invece il TAG consigliato per i social.