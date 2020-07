Primo Maggio, a Pescara il concertone con Emis Killa e Gue Pequeno

Emis Killa e Guè Pequeno per il Primo Maggio a Pescara. Appuntamento in piazza della Rinascita alle 16,30.

La festa inizierà con band e dj, giochi e intrattenimento sul palco insieme a Radio Parsifal, in attesa di Emis Killa e Guè Pequeno che si esibiranno dalle 21. Tre gli ingressi sulla piazza: da Corso Umberto, da via Fabrizi e da viale Regina Margherita, parcheggio gratuito nell'area di risulta. Le misure di sicurezza, fa sapere il Comune, saranno le stesse adottate per i concerti di Capodanno e condivise con Prefettura, Questura, Polizia Municipale, Protezione Civile, associazioni di soccorso e Vigili del Fuoco. Sugli accessi veglieranno 80 uomini per controlli anche con metal detector. Il corridoio centrale della piazza sarà libero perché di emergenza, dedicato a staff e soccorsi.

"Il nostro concertone è il primo test importante - spiega l'assessore Cuzzi - in un periodo in cui la città vive una piena estate. Radio Parsifal seguirà il concerto con incursioni sul palco, gadget e dirette e l'hashtag #1maggiope".

Vietati la vendita del vetro e il commercio itinerante ambulante.