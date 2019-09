Donna trovata morta davanti casa, indagato il compagno

E' indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte il compagno della donna il cui corpo è stato trovato ieri pomeriggio davanti la porta della sua abitazione in Colle Orlando a Pescara. L'autopsia sulla vittima - 53 anni, romena - non ha chiarito i dubbi ma i carabinieri, che indagano sulla vicenda, stanno tenendo sotto torchio il suo compagno con l'obiettivo di ricostruire l'accaduto. Nei confronti dell'uomo al momento non ci sono provvedimenti.

L'esame autoptico è stato eseguito in mattinata all'obitorio dell'ospedale del capoluogo adriatico. Resta da chiarire se la morte sia dovuta ad un evento traumatico accidentale o a violenza altrui. Il corpo della donna, a quanto appreso, presenta numerose ecchimosi in più punti ed anche al volto, incompatibili solo con una caduta. Ci sono, inoltre, da chiarire i tempi della morte. Al termine dell'accertamento, i militari dell'Arma e il sostituto procuratore hanno ascoltato in Procura il convivente, che sarebbe sempre rimasto piuttosto vago.

Ansa