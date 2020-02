Malori degli alunni, esclusa l’ipotesi salmonella

"Individuato il germe responsabile della tossinfezione alimentare che ha interessato a Pescara oltre 130 persone, di cui almeno 126 bambini delle scuole dell'infanzia ed elementari, rivoltesi al pronto soccorso nei giorni scorsi: si tratta, secondo le prime informazioni, del batterio Campylobacter, tra le malattie batteriche gastrointestinali più diffuse al mondo e che da dieci anni ha registrato un incremento. Esclusa, quindi, l'ipotesi salmonella". E' quanto riferisce l'Ansa riguardo alla vicenda dei malori accusati da molti alunni e alcuni insegnanti nei giorni scorsi.

"La trasmissione nell'uomo, generalmente, è dovuta a derrate alimentari contaminate e, in particolare, carne.

Il batterio è stato individuato con le analisi di laboratorio eseguite sui campioni prelevati sui primi bambini arrivati in ospedale a Pescara a partire da venerdì scorso, alcuni dei quali poi ricoverati, ma nessuno in gravi condizioni. Stamani riunione operativa alla Asl per fare il punto della situazione. La terapia eseguita sui bimbi è efficace contro il tipo di batterio individuato".