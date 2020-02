Alla guida in stato di ebbrezza: nove patenti ritirate in una notte dalla polizia stradale

Sono nove le patenti di guida ritirate la scorsa notte dalla polizia stradale impegnata nella maxi operazione No binge drinkers on Highway disposta dal ministero e coordinata sul territorio della provincia di Chieti dal comandante Fabio Polichetti con l'obiettivo di contrastare la guida in stato d'ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Ben sette le pattuglie della polizia stradale di Chieti, Lanciano e Vasto, impiegate insieme al personale medico e sanitario della Questura di Chieti per gli accertamenti relativi allo stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Impiegata anche una pattuglia in borghese per controlli più approfonditi di polizia.

"I controlli si sono svolti a Francavilla - spiega Polichetti -, lungo la Statale e il lungo mare, ma in particolar modo nei pressi del casello autostradale di Dragonara con un obiettivo specifico: contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di droghe per coloro che, dopo aver assunto tali sostanze, intendono prendere l’autostrada e pertanto affrontare un viaggio lungo e a velocità sicuramente più elevate".

Numerose le senzioni elevate nel corso della notte. "In particolar modo, intorno alle ore 2.00, nei pressi della rotatoria di accesso all’autostrada, veniva intimato l’alt ad una autovettura con targa inglese, alla guida una donna che, invece di fermarsi, ha pensato di proseguire dritto per sfuggire ai controlli". Dopo un breve inseguimento la vettura è stata ferrmata nei pressi del casello di Francavilla. "Sottoposta alla prova con l’etilometro è stato riscontrato un tasso di ben 0.62 ed è pertanto scattata la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi, nonché, essendo un veicolo straniero, il fermo del veicolo per 60 giorni".

Sempre nello stesso punto, alle 2.30, è stato "intimato l’alt ad un’altra autovettura, alla cui guida vi era un uomo di 42 anni il quale manifestava evidenti sintomi di assunzione di sostanze alcoliche, forti difficoltà motorie. Sottoposto alla prova con l’etilometro è stato riscontrato un tasso alcolico più del doppio rispetto al limite consentito di ben 1.12 g/l.; ma la sorpresa è giunta quando ha dichiarato agli agenti della Polstrada di essere diretto nella Marche. Il suo viaggio si è concluso invece a Chieti, con la patente sospesa per oltre un anno e la denuncia all’Autorità giudiziaria. Patente ritirata anche ad un giovane neo-patentato scoperto alla guida, a Francavilla al mare, con un tasso alcolico di 0.59 (per i neo patentati il limite è 0), per lui una sanzione di oltre 700 euro, la sospensione della patente di guida è la perdita totale dei punti sulla patente".

I controlli serrati della Polizia Stradale "continueranno anche nei prossimi giorni e soprattutto nei week end con l’obiettivo di garantire livelli più elevati di sicurezza stradale".