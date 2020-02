Don D’Anniballe, Don Bevilacqua e Don Manzi parroci emeriti. Don Matteo Gattafoni andrà a Fara

Questa mattina l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, ha comunicato le nuove nomine pastorali per la diocesi che entreranno in vigore dal prossimo 1° settembre [LEGGI]. Molti i cambiamenti previsti, tra cui la ricostituzione della zona pastorale di Gissi che comprenderà le parrocchie dei Comuni di Casalanguida, Carpineto Sinello, Carunchio, Fraine, Furci, Gissi, Guilmi, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti e San Buono.

Don Matteo Gattafoni, che il prossimo 27 giugno sarà ordinato sacerdote nella cattedrale di San Giustino, avrà come suo primo incarico quello di parroco di San Remigio a Fara San Martino, prendendo il posto di Don Emiliano Straccini che andrà nella parrocchia dei XXII apostoli a Chieti Scalo.

Alcuni sacerdoti anziani lasceranno il loro incarico di parroci diventando parroci emeriti. Don Stellerino D'Anniballe lascerà per motivi di salute la parrocchia di San Pietro, al suo posto ci sarà come amministratore parrocchiale Don Gianfranco Travaglini, parroco di San Giuseppe, "fino alla revisione dei confini parrocchiali in programma", scrive monsignor Forte.

Lascia anche Don Antonio Bevilacqua, parroco di San Lorenzo, dove arriverà, da Chieti, Don Amerigo Carugno. A riposo anche Don Giuliano Manzi, parroco del SS. Salvatore a Pollutri, dove arriverà, da Chieti, Don Roberto Bassano.

Gli altri cambiamenti. Don Rocco D'Orazio sarà parroco della Parrocchia dei Santi Valentino e Damiano in San Valentino in Abruzzo Citeriore. Monsignor Michele Masciarelli viene nominato parroco di Santa Maria Maggiore in Francavilla al Mare, che Don Rocco D’Orazio lascia, Mons. Michele Giulio Masciarelli. Don Emiliano Straccini diventa parroco della parrocchia dei XXII apostoli a Chieti Scalo. Don Andrea Rosati diventerà parroco di San Vincenzo Ferrer a Piazzano di Atessa. Don Arnaldo La Cioppa sarà parroco di Santa Maria Maggiore a Villamagna. Don Nicola Del Bianco, parroco di Santa Maria Maggiore a Guardiagrele, sarà parroco anche di San Giuseppe Artigiano in Comino di Guardiagrele. Don Giuseppe Laenza divernterà parroco di Santa Maria del Porto a San Vito Marina. Don Emilio Cacciagrano diventerà parroco di Santa Maria del Popolo a Bomba e San Nicola di Bari a Pennadomo.