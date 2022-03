Tamponamento coinvolge cisterna di carburante, ferito estratto dalle lamiere

Un ferito è stato estratto dalle lamiere e trasportato in ospedale. Brutto incidente stamani sull'autostrada A24. Per cause che la polizia autostradale sta accertando, in direzione Teramo, tra le uscite di Valle del Salto (al chilometro 75,1) e Tornimparte (al chilometro 84,9), in provincia dell'Aquila, è avvenuto un tamponamento tra due mezzi pesanti, tra cui un'autocisterna che trasportava carburante e ha cominciato a emettere molto fumo.

Erano le 7,20. Subito è scattato l'allarme.

Sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale, squadre antincendio, carri attrezzi pesanti, ausiliari della viabilità, tecnici e operai della società Strada dei Parchi, che gestisce le autostrade interne abruzzesi. Lo riferisce la stessa concessionaria del tratto autostradale.

Il conducente di uno dei due mezzi è stato portato in ospedale.

La carreggiata è rimasta chiusa per oltre due ore, col conseguente formarsi di code lunghe alcuni chilometri. Terminate le operazioni di rimozione della cisterna e di messa in sicurezza, l'autostrada è stata riaperta al traffico attorno alle 9,30.