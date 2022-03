Le ragazze del Colonnella allenato da Morelli in campo nella Montesilvano Futsal Cup

Ci sono anche le ragazze del Colonnella calcio a 5 tra le formazioni partecipanti all'edizione 208 della Montesilvano Futsal Cup, manifestazione di calcio 5 giovnanile internazionale in corso in questi giorni. La formazione under 17, allenata da Giovanni Morelli, tecnico di Casalbordino, è nel girone unico femminile con Montesilvano, Casal Torraccia, Dynamo e Tolna.

Della formazione colonnellese fanno alcune ragazze dell'area vastese-sangrina, che l'anno scorso militavano nel San Vito. Ci sono le talentuose Carla Santini, Gaia Di Pietro e Giada Zinni, poi Alice Moretta, Giulia Di Iorio e Rebecca De Siena, costrette a emigrare per poter seguire la loro passione per il calcio a 5.

Dopo la prima partita persa con il Montesilvano, questa sera il Colonnella tornerà in campo al Pala Santa Filomena contro il Casal Torraccia. "La nostra è una squadra giovane e che sta crescendo - spiega mister Morelli - grazie all'apporto di una dirigenza appassionata e competente. Questa competizione di livello internazionale ci sta permettendo di confrontarci con squadre forti da cui possiamo avere stimoli per migliorare ancora".