A Campotosto Gabriele Colantonio 2° assoluto, papà Alfredo 6° di categoria

Giornata speciale per Alfredo e Gabriele Colantonio, padre e figlio che coltivano la stessa passione per la corsa. Hanno partecipato al Giro del Lago di Campotosto, gara di 25,5 km. che si snoda attorno al lago artificiale in provincia de L'Aquila. Gabriele, tesserato per La Fratellanza 1874, ha conquistato il secondo posto, così come lo scorso anno, percorrendo la distanza in 1'34''55 arrivando alle spalle di Roberto Di Gregorio. Risultato di tutto rispetto anche per papà Alfredo, storico socio della Podistica Vasto, che è arrivato 50° assoluto (1'57''46) piazzandosi 6° nella categoria M55.

"Anche quest'anno abbiamo apprezzato molto l'ottima organizzazione della Podistica Solidarietà e della Pro Loco di Campotosto - commenta Gabriele Colantonio - che si stanno dando molto da fare per valorizzare un territorio e un paese gravemente colpiti dal terremoto del 2016".