Forza Italia: tassa di soggiorno ai gestori dei centri d’accoglienza migranti

A Chieti Forza Italia propone di far pagare la tassa di soggiorno ai gestori delle strutture di prima accoglienza dei migranti. Lo fa attraverso un emendamento presentato dal consigliere comunale Emiliano Vitale alla delibera sull'istituzione dell'imposta, che approverà in Consiglio comuhnale il 29 giugno.

"Il primo emendamento - spiega l'esponente del partito di Berlusconi - riguarda l'istituzione di un apposito capitolo di bilancio sul quale far confluire i proventi dell'imposta di soggiorno che ha come finalità quella di finanziare gli interventi in materia di turismo. Il secondo emendamento prevede che gli operatori economici che gestiscono le strutture di prima accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti asilo o protezione internazionale, versino anch'essi la tassa di soggiorno scorporandola dai finanziamenti che ricevono per il mantenimento dei migranti".