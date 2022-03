Guardia costiera: scatta l’operazione "Mare sicuro" su tutto il litorale d’Abruzzo e Molise

Scatta l'operazione Mare sicuro 2018 sui 130 chilometri di litorale abruzzese e 35 di costa molisana. Tutte le iniziative finalizzate a garantire la massima sicurezza durante la stagione balneare saranno presentate oggi pomeriggio, alle 18, nell'anfiteatro del porto turistico Marina di Pescara.

A illustrare le attività predisposte dalla Guardia costiera saranno il Direttore Marittimo d’Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, capitano di vascello Donato De Carolis, i comandanti del 3° Nucleo Aereo della Guardia Costiera, delle Capitanerie di porto di Termoli e di Ortona, nonché degli Uffici Circondariali Marittimi di Giulianova e Vasto.

"Quest’anno - si legge in una nota dell’attività della Guardia Costiera avrà un testimonial d’eccezione. Alla conferenza parteciperà infatti il presidente Nazionale della Federazione Vela (FIV), Francesco Ettorre - originario di Giulianova - che con la sua prestigiosa presenza sosterrà la propria vicinanza agli intenti della Guardia Costiera, condividendone gli obiettivi di rispetto e tutela del mare e di fruizione dei litorali e specchi acquei nell’osservanza delle regole di sicurezza; il tutto per assicurare a chiunque una serena e pacifica fruizione della stagione estiva.

Il presidente sarà anche a disposizione per eventuali interviste. La conferenza sarà anticipata nel corso della mattinata, da un incontro, presso la sede della Lega Navale, con i ragazzi delle scuole veliche della stessa Lega e dei Circoli velici La scuffia e Svagamente per spiegare come opera la Guardia Costiera, al termine del quale, se le condizione del mare lo permetteranno, seguirà una veleggiata con i ragazzi presenti. Le scuole veliche ed i ragazzi saranno presenti anche nel corso della conferenza

stampa del pomeriggio".