A24 e A25, avviate procedure di licenziamento per 383 lavoratori

"La mancata firma per completare l’iter autorizzativo dei lavori di messa in sicurezza della Strada dei Parchi ha costretto la Toto Costruzioni ad avviare la procedura per il licenziamento di 383 lavoratori, attualmente impiegati sui cantieri A24-A25". I drastico taglio del personale, che "diventerà affettivo entro 75 giorni", è annunciato dalla stessa Toto Holding, concessionaria delle autostrade abruzzesi interne: la A24 e la A25.

Per il gruppo Toto "la burocrazia gioca con la pelle dei lavoratori" e accusa senza mezzi termini le istituzioni pubbliche visto che i fondi per la essa in sicurezza di sono "ma manca solo la firma di un dirigente per far avviare i lavori", e ricorda di aver lanciato l'allarme riguardo "all'insufficienza - riferisce l'Ansa - dei fondi per intervenire sui piloni meno sicuri a causa delle forti scosse degli ultimi nove anni e il grave ritardo da parte del ministero per le infrastrutture nell'autorizzare il progetto complessivo di messa in sicurezza (in origine di 7 mld euro, poi 3), previsto nella legge di stabilità del 2012 seguita al terremoto dell'Aquila del 2009".

