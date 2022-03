Lutto nel biliardo abruzzese: è morto Mario Di Giacomo, ex presidente regionale

E' lutto nel mondo biliardistico abruzzese: è morto Mario Di Giacomo, per anni presidente regionale d'Abruzzo e Molise della Fibis, federazione italiana biliardo sportivo.

Ai familiari il messaggio di cordoglio degli appassionati vastesi della stecca: "L'associazione sportiva Amatori biliardo Vasto e i suoi soci si uniscono al dolore della famiglia per la perdita del caro amico Mario Di Giacomo, ex presidente regionale Fibis Abruzzo Molise ed ex presidente di una storica sala biliardi a Pescara. Persona corretta, onesta e rispettabile, sarà per sempre nei nostri ricordi".