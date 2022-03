A Ovindoli la prima ambulanza per il trasporto degli animali: è l’unica nel Centro-Sud Italia

È a Ovindoli la prima ambulanza per il trasporto veterinario in Abruzzo e l'unica in tutto il Centro-Sud Italia. A tagliare il nastro è stato il locale gruppo della Croce Rossa Italiana insieme al sindaco Angelo Simone Angelosante. Il mezzo di soccorso sarà operativo 24 ore su 24 e servirà soprattutto alle persone (residenti e turisti) impossibilitati a raggiungere il veterinario.

Grande la soddisfazione della Cri per l'avvio di questo servizio che attualmente in Italia conta solo altri cinque mezzi. "Finalmente, un altro grande traguardo è stato raggiunto – scrive la Croce Rossa di Ovindoli – Questo mezzo, ci permetterà di aiutare coloro impossibilitati di raggiungere un veterinario che così potranno essere supportati da noi. Da oggi saremo operativi h24 e,inoltre non dimenticate che, questa ambulanza veterinaria, si aggiunge alle altre cinque in tutta Italia e, rappresenta la prima d'Abruzzo e Centro/Sud".