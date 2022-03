Iper lascia l’Abruzzo e affitta a Conad, il deputato D’Alessandro: "Incontrerò i vertici"

“Ho sentito telefonicamente il direttore generale ed amministratore delegato di Conad Adriatico, Antonio Di Ferdinando, per chiedergli un incontro che spero ci sia per la prossima settimana”. Lo dichiara in un comunicato stampa Camillo D'Alessandro, deputato del Partito democratico, in merito alla vicenda dei supermercati Iper di Ortona, Città Sant'Angelo e Colonnella. La società titolare dei tre grandi magazzini, la Iper Montebello spa, ha affittato tutte e tre le strutture a Conad Adriatico. Tra i 600 lavoratori ora c'è apprensione per il futuro.

D'Alessandro vuole incontrare il vertice di Conad Adriatico per comprendere i piani futuri del gruppo marchigiano: “Sto seguendo la vicenda, chiaramente ho già rappresentato l’esigenza che l’obiettivo prioritario deve essere quello di garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. Conad Adriatico rappresenta una realtà economica forte ed organizzata ma, chiaramente, prima di ogni giudizi, dobbiamo attendere di conoscere i progetti e le iniziativa che intenderà assumere, in Abruzzo ed a Ortona. Sarò al fianco delle iniziative che i lavoratori ed i sindacati assumeranno, ma è chiaro - conclude D'Alessandro . che in questa fase le istituzioni devono fare sentire la loro voce e mettersi a disposizione per facilitare soluzioni che consentano continuità, investimenti e occupazione".