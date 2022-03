Odontotecnico faceva il dentista: denunciato

Esercitava da tempo la professione di dentista senza possederne i titoli richiesti.

È accaduto a Loreto Aprutino dove la polizia ha denunciato un odontotecnico e sequestrato lo studio dentistico abusivo su ordine del Gip di Pescara Gianluca Sarandrea. L'uomo, 63enne, è accusato di esercizio abusivo di professione, avendo questi, pur in assenza dei titoli professionali necessari, quali la laurea in medicina e chirurgia con relativa specializzazione in odontoiatria, svolto l'attività di dentista. Nel corso dell'indagine gli agenti della Squadra Mobile di Pescara hanno accertato come l'uomo avesse adibito il piano terra della propria abitazione, oltre che a laboratorio, anche a vero e proprio studio medico, con tanto di lettino da dentista.

Nel corso delle indagini sono state raccolte numerose testimonianze di pazienti che hanno confermato agli inquirenti, come fossero soliti rivolgersi all'uomo come il 'dentista di famiglia'; è stato anche appurato che i lavori non venivano fatturati.

Ansa