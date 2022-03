In mostra a Guardiagrele i lavori della pittrice argentina Mausy Schauffele

“Con uno sguardo le donne riescono a esprimere più di mille parole”: Mausy Schauffele, nata a Buenos Aires, pittrice dall'età di sei anni, trasferita nel 1987 in Italia, a Orsogna, paese che l'ha adottata, affida a questa frase il senso della sua mostra personale. "Donne... Emozioni..." sarà inaugurata oggi, venerdì, 3 agosto, a Guardiagrele e resterà aperta ogni giorno, dalle ore 18 alle 24, fino a sabato 18 agosto nei locali della pizzeria "Il Portico" in via Alcide Cervi, 73.

“Un giorno - racconta Mausy -, senza pensare troppo, ho cominciato a tracciare delle linee e mi sono apparse piano piano tutte queste immagini, realizzate a matita. In realtà non avevo neanche immaginato bene cosa potesse venire fuori”.

In un paio di mesi la matita di Mausy Schauffele ha creato quindici disegni, tutti dedicati alle donne. Da lì è nata l'idea della mostra per condividere “ciò che una donna sente. Lo sguardo di una donna fa capire - dice l'artista -, comunica anche senza parlare ciò che sente: sogna di volare con gli uccelli, la tenerezza nell'accarezzare con un cavallo, il rapporto con la natura. I suoi occhi fanno capire tristezza, gioia, l’amore verso un bambino”.

C'è da perdersi nella bellezza di queste immagini. Schauffele torna a esporre le sue opere dopo undici anni. La prima volta fu nel 1975 a Buenos Aires, dopo aver studiato con i pittori Amadeo Gutierrez e Leonor Albarellos ed essersi prima diplomata alla "Escuela Nacional de Bellas Artes Manuel Belgrano" e poi laureata alla "Escuela Superior de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredon" di Buenos Aires. Seguirono numerose mostre collettive e personali in Argentina fino al 1987, per poi esporre, dall'anno successivo, in Abruzzo, tra Orsogna, Lanciano, Pescara, Guardiagrele. In Italia ha realizzato diversi murales in case private e curato scenografie e allestimenti teatrali.

Ora il ritorno, artistico, ancora a Guardiagrele, come l'ultima volta. Emozioni in cui perdersi e, soprattutto, da non perdere.