Provincia di Chieti, 30 milioni di euro per le strade

Il presidente della Provincia di Chieti Mario Pupillo ha illustrato gli interventi per la viabilità 2018-2019, 30 mln euro: da settembre saranno avviate le prime 17 opere infrastrutturali grazie alle risorse statali stanziate con il Decreto Ministeriale e con la Legge di Bilancio 2018 che alla Provincia di Chieti ha destinato un mln e 300 mila euro.

Verranno avviati altri 50 interventi grazie alle risorse reperite attraverso i mutui, il piano della viabilità regionale e soprattutto attraverso il Masterplan che ha messo a disposizione della Provincia di Chieti 16 milioni di euro, originariamente destinati al progetto di mobilità ''Bike to bike''.

Un risultato importante quello raggiunto dalla Provincia di Chieti che è riuscita ad approvare il bilancio di previsione 2018 e i vari assestamenti, ovvero gli atti propedeutici a individuare, liberare e utilizzare risorse finanziare per la viabilità, in un contesto generale che vede 14 Province italiane in pre dissesto, 7 in dissesto e 11 che non sono in grado di chiudere il bilancio.

Ansa