Maltempo, previsti nuovi temporali. Volo Malta-Pescara dirottato su Bari

Disagi in Abruzzo a causa del maltempo che si è abbattuto su tutta la regione, in particolare sulla fascia costiera. Allagamenti, alberi e rami caduti, sottopassi invasi dall'acqua e strade come fiumi in moltissime località, da Chieti a Francavilla al Mare, da Montesilvano a Cepagatti, da Silvi a Tortoreto. Maltempo e fenomeni intensi sono previsti anche per domani, giorno di Ferragosto, e giovedì 16. Brusco calo delle temperature.

Situazione particolarmente critica a Chieti Scalo e a Francavilla al Mare: qui tutti i sottopassi si sono allagati, un'automobile è finita sott'acqua, fortunatamente senza conseguenze per gli occupanti. Sempre a Francavilla sono segnalati, in più zone, guasti alla linea elettrica.

A Pescara i bagnini di due stabilimenti balneari del lungomare Nord hanno prestato soccorso a un'imbarcazione con il motore in avaria nel mare in tempesta, mettendo in salvo gli occupanti, tra cui un bambino.

Il maltempo non darà tregua all'Abruzzo neanche domani: dalla serata odierna e per le successive 24-36 ore, fa sapere il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile, sono previste piogge a carattere di temporale, grandine, forti raffiche di vento e fulmini.

Il volo Ryanair Fr01407 Malta-Pescara, che sarebbe dovuto atterrare all'aeroporto d'Abruzzo alle 13.20, è stato dirottato sullo scalo di Bari a causa del maltempo e del violento nubifragio che si è abbattuto sulla città abruzzese. Il velivolo ha tentato l'atterraggio a Pescara ma, accertato che le condizioni meteorologiche non lo permettevano, è stato deciso il dirottamento verso la Puglia. I passeggeri, assistiti a terra dalla società di gestione dello scalo barese, hanno raggiunto l'Abruzzo in pullman.

Rinviati moltissimi eventi previsti per la serata, tra cui il concerto di Fiorella Mannoia a Vasto e quello di Goran Bregovic, nell'ambito della Notte bianca di Guardiagrele (rinviata a venerdì 17). A Montesilvano (Pescara) rinviati tutti gli eventi previsti in città. (Ansa)

Tre incidenti a Vasto: sulla statale 16, sull'A14 e in via Trave. Altri due sinistri nel Vastese: uno a San Salvo, in contrada Piana Sant'Angelo, l'altro a Monteodorisio.