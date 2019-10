"E mò": il nuovo movimento politico inizia dai manifesti

Che sia un progetto politico lo dicono gli slogan, addirittura tre, stampati sullo sfondo bianco. Le città abruzzesi sono tappezzate da giorni di manifesti bianchi con le scritte "Democrazia è partecipazione", "Esperienza & concretezza" e "Lavoriamo insieme per l'Abruzzo".

E poi un'espressione dialettale: "E mò. L'Abruzzo", e ora l'Abruzzo, che sembra l'originale nome di un soggetto politico che sta nascendo.

Negli ambienti politici, la campagna di affissioni non è passata inosservata. E già circolano voci secondo cui "E mò" sarebbe un nuovo soggetto politico di due ex assessori regionali: Donato Di Matteo e Andrea Gerosolimo, che hanno rassegnato le dimissioni il 13 marzo scorso in aperta polemica con Luciano D'Alfonso, anche lui ex, visto che si recente si è dimesso da governatore, scegliendo il Senato, cui è stato eletto il 4 marzo, e ponendo fine, dopo un lungo temporeggiare, all'incompatibilità tra i due incarichi.