Giro d’Italia 2019, ipotesi tappa abruzzese: Vasto-L’Aquila

Una tappa tutta abruzzese per il Giro d'Italia 2019: Vasto-L'Aquila. E il giorno successivo partenza da Tortoreto. Non è ancora ufficiale, ma già altamente probabile che l'edizione numero 102 della corsa a tappe transiti per due giorni in Abruzzo.

A Vasto tornerebbe a distanza di due anni dall'ultimo passaggio. Il 14 maggio 2017 era stata una toccata e fuga: la carovana rosa, partita da Montenero di Bisaccia, era passata per Vasto Marina e poi per Vasto città, prima di proseguire verso il traguardo di Blockhaus.