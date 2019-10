In Coppa Abruzzo un Futsal Vasto con tanti giovani in campo cade a Teramo

In Coppa Abruzzo sconfitta in casa del Lisciani Teramo per il Futsal Vasto che, dopo aver compromesso il passaggio del turno perdendo all'esordio con l'Hatria, ha scelto di dare spazio a tanti giovani dell'under 19 - età media dei 12 convocati 22 anni - che così hanno potuto fare esperienza in una gara di livello superiore. Nel primo tempo il punteggio è rimasto inchiodato sullo 0-0 con due pali colpiti dai biancorossi. Nella ripresa mister Rossi ha dato spazio a tutti i suoi uomini schierando, per lunghi tratti, un quintetto formato esclusivamente da under 19.

Il Lisciani Teramo, superato dal Futsal Vasto all'esordio in campionato, è riuscito ad andare due volte a segno con Marini e Di Giandomenico mentre Bozzelli e compagni hanno colpito altri tre legni. È finita 2-0 per i padroni di casa che quindi accedono alla Final Eight di Coppa Italia. Ma il discorso qualificazione non è chiuso per i biancorossi: le due formazioni - non qualificate in questa fase - meglio piazzate in C1 al termine del girone d'andata troveranno posto nella Final Eight.

Chiuso il discorso Coppa ora il Futsal Vasto si concentrerà sul campionato. Sabato prima sfida in casa contro l'Hatria Team, formazione che ha imposto una battuta d'arresto ai biancorossi nel primo turno di Coppa. I vastesi vorranno dare seguito all'esordio vincente preparando al meglio l'appuntamento.