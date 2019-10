Forza Nuova, il leader nazionale Roberto Fiore inaugura la sede di Chieti

Sabato 29 settembre, alla presenza del segretario nazionale Roberto Fiore, è stata inaugurata la nuova sede regionale di Forza Nuova nel centro di Chieti.

Dinanzi al folto pubblico accorso all'evento, il neo segretario regionale di FN Abruzzo, Arianna Spinelli, ha fatto gli onori di casa, introducendo la necessitò di avere un avamposto di lotta dal quale programmare eventi e manifestazioni; ha inoltre ringraziato per la presenza Nicola Ninni, coordinatore di FN Molise, intervenuto con una delegazione di camerati molisani Dopo di lei il coordinatore del Centro Italia, Leonardo Cabras, ha evidenziato l'importanza della data del 29 settembre per il movimento, ricorrendo l'anniversario della fondazione di Forza Nuova, sorta sotto l'egida di San Michele Arcangelo, il principe della milizia celeste, nel cui segno vengono combattute le battaglie forzanoviste. Infine, dopo l'intervento del segretario Roberto Fiore, i militanti hanno recitato il giuramento solenne a San Michele per rinnovare la fedeltà ai principi ispiratori di Forza Nuova ed alla lotta senza compromessi e infingimenti".