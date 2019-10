1.300.000 euro dallo Stato alla Provincia, Pupillo: "Ecco le strade che saranno sistemate"

Mario Pupillo lo ha ribadito fino a qualche giorno fa, "Abbiamo avuto dallo Stato per il 2017 solo 1.300.000 euro per la manutenzione delle strade" [LEGGI], ora lo stesso presidente uscente della Provincia di Chieti fa l'elenco di ciò che l'ente farà con questi soldi, lavori "affidati ieri mattina grazie alle risorse finanziarie stanziate dalla Legge di Bilancio 2018 su base pluriennale 2018-2022, ripartite con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n 49 del 16.02.2018".

Si tratta di 17 interventi alcuni dei quali partiranno "tra 10 giorni", altri aggiudicati e programmati. “Gli Uffici tecnici hanno lavorato alacremente per attuare il cronoprogramma della procedura ministeriale – dice Pupillo – tempo di perfezionare le ultime procedure contrattuali in corso di esecuzione ed espletare le rimanenti gare chiuderemo positivamente i 17 interventi programmati. Siamo già proiettati al prossimo anno, quando avremo a disposizione 3 milioni di euro che il DM 49 ci ha attribuito per il 2019. Inoltre utilizzeremo le economie di 50.000 mila euro derivanti da fondi regionali che la Regione Abruzzo ci ha recentemente autorizzato per intervenire con lavori di rifacimento del manto stradale lungo la SP che collega Castiglione Messer Marino a Montazzoli. Stiamo finalmente raccogliendo i risultati delle istanze e delle iniziative che con grande determinazione abbiamo portato avanti negli ultimi anni per garantire la manutenzione delle infrastrutture da cui dipende concretamente lo sviluppo economico e sociale del territorio”.

I contratti sottoscritti in mattinata presso gli Uffici dell’Ente attengono i seguenti lavori che inizieranno entro i prossimi 10 giorni:

- Interventi di messa in sicurezza del tratto di SP 170 Punta Penna e 171 Vignola – aggiudicata all’impresa Asfalti Trigno srl di Vasto – importo di euro 83.865,06.

- Interventi di messa in sicurezza tratto di SP 217 Lanciano - Fossacesia – aggiudicata ad Asfalti Totaro srl di Vasto – importo euro 54.732,41.

Consegnati i lavori con importo a base d’asta inferiore a 40 mila euro:

- Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 135 "Pennadomo - Fondovalle Sangro" – Ditta Di Iorio Costruzioni, Taranta Peligna - € 25.961,54

- Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 109 Traversa di Civitella M. Raimondo – Ditta Antonelli Camillo, Pennapiedimonte - € 34.325,06

- Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 154 “Fondo Valle Sinello 1” Uscita Autostrada Vasto Nord e S.P.157 “San Lorenzo” – Ditta Molino S.r.l., Vasto - € 25.846,43

Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 167 Ponte Foce Gissi - Ditta Edilter S.n.c., Carpineto Sinello - € 26.309,67

I lavori già affidati:

- Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 136 “Traversa di Colledimacine” - Ditta Giu.Ve.Ter. s.n.c., Pianella - € 28.331.32

In calendario, in data 16.10.2018 la stipula dei seguenti contratti:

- Intervento di messa in sicurezza del tratto SP 71 S. Domenico - Sant’Eusanio del Sangro – ditta Life srl, Trivento - € 29.481,56

Intervento di messa in sicurezza tratto di SP 8 Chieti - Roccamontepiano – Ditta Cogema s.r.l., Chieti - € 51.479,68

Successivamente, il 23.10.2018:

- Intervento di messa in sicurezza del tratto di SP 197 San Salvo - autostrada A14 e ponte sovrastante SP 201 ex F.V. Trigno – Ditta Basilico Franco, Gissi - € 68.707,58

In fase di aggiudicazione i seguenti lavori:

- Intervento di messa in sicurezza tratto di SP 155 Colledimezzo - Borrello

- Intervento di messa in sicurezza tratto di SP 156 Traversa di Montelapiano