"I lavori sulle strade provinciali rischiano di slittare di due anni"

Di cosa parliamo - Sulle autostrade A24 e A25, che collegano l'Abruzzo con Roma, il Governo nazionale giallo-verde vuole avviare la manutenzione dei viadotti attingendo i soldi necessari dal Masterplan, il fondo destinato alle opere pubbliche in Abruzzo, frutto di un accordo tra il Governo Renzi e la Regione.

Il presidente vicario della Regione Abruzzo, Giovanni Lolli, nei giorni scorsi ha attaccato l'esecutivo Conte, annunciando iniziative di protesta nel caso in cui il taglio dovesse concretizzarsi. Il Movimento 5 Stelle ha replicato affermando che i fondi verranno attinti solo per motivi di urgenza dal Masterplan, ma l'ammontare dei finanziamenti verrà ripristinato, quindi l'Abruzzo non perderà i fondi.

Mario Pupillo, presidente dem della Provincia di Chieti: "I lavori per mettere a posto le strade provinciali rischiano di slittare di due anni".